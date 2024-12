Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

LAGARTO COM ALICHE E ALHO-PORÓ & PERAS COM SOPA DE CHOCOLATE E BAUNILHA

INGREDIENTES DA CARNE

1,5 Kg de lagarto bovino cozido em água fatiado fino

INGREDIENTES DO MOLHO

3 tomates maduros picados

2 cebolas fatiadas

1 pimentão amarelo grande fatiado

1 alho-poró fatiado fino

2 colheres de sopa de aliche picado

Sal, óleo vegetal, azeite de oliva e salsinha a gosto

PREPARO

Refogue alho e tomates em uma caçarola até amaciarem bem. Em seguida junte cebola pimentão e alho-poró e corrija o sal. Por último entram a salsinha e aliche, já fora do fogo.

MONTAGEM

Distribua o lagarto fatiado em uma travessa pirex, cubra com o refogado, regue com azeite de oliva a seu gosto e sirva acompanhado de macarrão ao alho e óleo ou arroz branco ou ainda em um delicioso sanduiche com o pão de sua preferência.

INGREDIENTES DAS PERAS

5 peras maduras firmes

500ml de água

1 xícara de chá de açúcar refinado

2 colheres de sopa de essência de baunilha

PREPARO

Corte as peras ao meio no comprimento, descasque e retire os miolos. Ferva a água com o açúcar até dissolver, coloque a baunilha e cozinhe as peras nessa calda até começar a amaciar. E sirva acompanhadas da sopa de chocolate.

INGREDIENTES DA SOPA DE CHOCOLATE

50g. de chocolate meio amargo em barras picado

1 caixinha de creme de leite (200ml)

2 colheres de sopa de essência de baunilha

¼ de xícara de chá de leite

PREPARO

Aqueça o creme de leite sem ferver, derreta o chocolate nesse creme e controle a densidade da sopa com leite ao seu gosto.