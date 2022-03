Ministério da Saúde desmobiliza leitos exclusivos para Covid-19

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Seguindo a nota informativa da Secretaria de Estado de Saúde (SES/SUBVS-SVS-DVSS 2670/2022) que determina a desmobilização dos leitos de UTI COVID-19, o município de Poços de Caldas fará a desmobilização dos leitos de UTI exclusivos para pacientes acometidos pela COVID-19.

A medida foi tomada pelo governo do estado considerando o aumento da cobertura vacinal contra COVID-19 e a melhora do cenário epidemiológico no estado de Minas Gerais e no Brasil e também a queda do número de internações e casos graves da doença.

De acordo também com a nota informativa, os hospitais deverão iniciar o processo de transição e adequação de leitos para atendimentos de todos os casos de COVID-19 com indicações de cuidados intensivos na Unidade de Terapia Intensiva seguindo as seguintes normas:

– Deverá ser internado preferencialmente em leito isolado;

– Na impossibilidade de internação em leito isolado, fazer a internação por coorte e ser mantido em sala com distanciamento mínimo entre leitos de 2,0m; Segundo a RDC 50/02, sala é um ambiente envolto por paredes em todo o seu perímetro e uma porta;

– Na sala de internação dos pacientes em coorte garantir barreira física (parede) com os demais leitos;

– Sempre que possível manter medidas de precaução por aerossol (uso de máscara cirúrgica, sistema de aspiração orotraqueal em sistema fechado)

Mediante a esta desmobilização, será suspensa a divulgação do Boletim Epidemiológico publicado diariamente no site e redes sociais da Prefeitura. O Painel COVID-19 disponibilizado e atualizado diariamente, continuará ativo, com informações sobre os dados epidemiológicos registrados no município.

O secretário de Saúde, Dr. Carlos Mosconi ressalta que toda assistência será ofertada aos pacientes que necessitem de internação em leito de UTI. “A secretaria de Saúde está atenta diariamente a evolução de casos positivos de COVID-19, bem como o cenário epidemiológico, não deixando em momento algum a população de Poços de Caldas desassistida dos cuidados necessários quanto ao enfrentamento da doença.”

Levando em consideração que em Poços, ainda temos pacientes com COVID-19 internados em UTI, a secretaria de Saúde enviou um ofício ao Governo do Estado e ao Ministério da Saúde solicitando o credenciamento de ao menos 50% dos leitos, porém ainda não obteve resposta.