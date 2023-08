Moda e Sustentabilidade – Senac em Poços de Caldas realiza desfile beneficente para o Teatro do Sesc e Programa Mesa Brasil

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Mais de 100 peças serão doadas; Atividade ocorre no dia 16/09, a partir das 19h

Com objetivo de explorar e ressignificar o consumo da moda na sociedade atual, visando valores que prezem sustentabilidade, o Senac em Poços de Caldas realiza o desfile Moda e Sustentabilidade. A atividade beneficente doará todas as peças produzidas para uso no curso de Teatro do Sesc na cidade e para o programa Mesa Brasil. O desfile ocorre no dia 16/09, a partir das 19h30, no auditório do Senac em Poços de Caldas, localizado na rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados.

Mais de 100 peças serão doadas, entre saias reta e evasê, calça social, bermuda infantil, regata, camisa social e vestidos. A ação, desde a confecção das roupas até a produção do evento, conta com a participação de mais de 50 pessoas, dentre alunos dos cursos Costureiro, Técnico em Produção de Moda, Workshop de Customização, Assistente de Logística e Cabeleireiro.

“Os resíduos e o lixo da indústria têxtil atualmente não são criados por retalhos e sim por peças etiquetadas, pois chegamos em um estado em que se é produzido mais do que se consome, devido ao movimento do fast fashion, de moda rápida, produzida em larga escala. É possível mudar a forma de criar, produzir e consumir moda. Com os conhecimentos adquiridos nos cursos, os alunos puderam ressignificar a costura e a moda, além de possibilitar um olhar social através da ação de doações das peças produzidas”, comenta a docente Renata de Moema, uma das responsáveis por coordenar a iniciativa.

O desfile segue uma proposta de sustentabilidade e se baseia em técnicas de reciclagem, reutilização e a customização. Para isso, na confecção, os alunos também reutilizaram retalhos e aviamentos que seriam descartados, aplicando bordados, pedrarias, linhas, tingimento e adornos. O objetivo é diminuir os resíduos que são descartados na natureza e o impacto negativo que esses insumos causam no meio ambiente.

O evento vai contar com apresentação sobre a história da costura no mundo, abordando a logística reversa no mundo da moda e processos de customização de peças, culminando no desfile com as peças confeccionadas e solenidade de entrega das produções ao Sesc. A atividade é aberta ao público e não é necessária inscrição prévia.

Sobre o Senac em Poços de Caldas

Presente na região há mais de 25 anos e atendendo cerca de 20 municípios no Sul de Minas, o Senac em Poços de Caldas é referência em ensino e qualificação profissional e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD).

Com uma infraestrutura completa, a instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, possui laboratórios de informática, estética, enfermagem e um salão de beleza-escola, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

Serviço: Desfile Moda e Sustentabilidade, no Senac em Poços de Caldas

Evento gratuito

Local: Senac em Poços de Caldas – rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados

Data: 16/08, às 19h30

Mais informações: (35) 2101-3150