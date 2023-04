Mude1Hábito: Unimed Poços leva animação e informações sobre saúde ao Parque Municipal Antônio Molinari

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

No último sábado (15), o evento Mude1Hábito, realizado pela Unimed Poços, agitou o Parque Municipal Antônio Molinari. Entre 08h e 12h, centenas de pessoas entre crianças, adolescentes, jovens e idosos, participaram das atividades culturais e esportivas promovidas pela cooperativa de saúde

No palco principal foram realizados aulões de dança, alongamento e atividade física, além de muita música com a BandaMed – formada por colaboradores da Unimed Poços -, que embalou o público antes e depois das atividades. O evento também contou com atrações espalhadas pelo parque, como massagens, oficina de arteterapia, atletismo, corrida, futebol, orientações nutricionais e apresentação dos projetos esportivos apoiados pela Unimed Poços, Power Dance e Volare.

A iniciativa da Unimed Poços vai ao encontro de um Movimento Nacional que incentiva adesão de hábitos de vida mais saudáveis. “Esta ação vai ao encontro dos valores da nossa cooperativa, que busca a promoção da saúde com foco na prevenção. Para isso, oferecemos a oportunidade das pessoas medirem a pressão, verem como está o índice glicêmico, receber orientações sobre saúde e alimentação, além de incentivar pequenas mudanças. Seja através da prática esportiva, que seja com uma pequena caminhada ou cessação do tabagismo. O nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida” explica Odilon Trefiglio Neto, presidente da Unimed Poços de Caldas.

O QUE É O MUDE1HÁBITO?

Mudanças são compromissos individuais, mas pequenas atitudes podem fazer a diferença. Para isso, reforçamos um antigo convite: Mude1Hábito. Mas sem cobranças nem metas inatingíveis. O mês que se comemora o Dia Mundial da Saúde, data oficial dia 7 de abril, o sistema Unimed criou o Mês Unimed Mude1Hábito, em todo Brasil. Este Movimento Nacional da Unimed promove o cuidado com a saúde, incentivando práticas saudáveis para que as pessoas possam viver mais e melhor. Comece devagar, aos poucos. Quando mudamos um hábito, colhemos benefícios pra toda a vida.