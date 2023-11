Músculo ao vinho tinto & Compota de pêssego ao vinho branco

INGREDIENTES DO MÚSCULO

1,2 kg de músculo bovino em pedaços grandes

4 tomates grandes maduros picados

4 cebolas grandes em cubos

1 pimenta dedo de moça picada

1 pimentão vermelho fatiado fino

4 colheres de sopa de massa de tomate

2 xícaras de chá de vinho tinto seco

Sal, óleo vegetal, alho picado e salsinha a gosto

PREPARO

Comece selando a carne por todos os lados em caçarola bem quente com um fio de óleo sem tempero. Retire a carne e na mesma caçarola com o fundo que restou refogue, tomate, cebola, alho e pimenta. Retorne com a carne acrescente água até cobrir, a massa de tomate e cozinhe até amaciar. Depois de cozido junte o pimentão, o vinho, corrija o sal e ferva até encorpar. Sirva acompanhado de arroz branco, purê, polenta ou outro carboidrato.

INGREDIENTES DA COMPOTA

2 Kg de pêssegos amarelos maduros firmes

2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de vinho branco seco

4 colheres de sopa de essência de baunilha

2 xícaras de chá de água

PREPARO

Descasque e retire os caroços dos pêssegos. Prepare uma calda com água, açúcar e cozinhe até começar a engrossar. Junte os pêssegos e cozinhe até amaciar sem amolecer. Entre com a baunilha e o vinho e ferva por cinco minutos.

Sirva acompanhado de sorvete e creme chantilly.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.