NAF do Sul de Minas realizam 65.270 atendimentos no 1º semestre de 2023

O número corresponde a 42% do total de atendimentos realizados pelo NAF em todo o país.

Os Núcleos de Apoio Fiscal do Sul de Minas realizaram 42,3,% dos atendimentos prestadas por todos os NAF do país, de janeiro a junho de 2023. Foram 65.270 atendimentos realizados por 32 dos NAF da região.

O NAF do UNIS segue na liderança do ranking de atendimentos, com 30.783, pelo quinto ano consecutivo. Seguido pelo NAF da Unifenas com 15.422. Em quarto lugar está o NAF da UNIFAL com 7157 atendimentos.

O Núcleo de Apoio Fiscal – NAF – é uma parceria da Receita Federal com as Instituições de Ensino Superior que tem o objetivo de oferecer serviços fiscais gratuitos para a pessoas físicas de baixa renda, para microempresas, microempreendedores individuais e para entidades sem fins lucrativos.

Para o delegado da Receita Federal no Sul de Minas, auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa “O resultado vem de um trabalho continuado que teve início em outubro de 2017 e que cresce a cada ano. Temos o foco nos alunos, os futuros contadores e administradores. A Receita Federal disponibiliza treinamentos presenciais e online com instrutores altamente capacitados a todos os alunos das Instituições de Ensino Superior que possuem NAF no sul de Minas, além dos treinamentos disponibilizados na plataforma de treinamentos. O retorno deste investimento visualizamos no número de atendimentos aos cidadãos da região, estendido com o atendimento a distância a todos os cidadãos do Brasil. Estamos no cenário perfeito, pois temos a certeza de que os futuros contadores e administradores da região serão muito mais qualificados no mercado e, também temos a satisfação momentânea dos cidadãos no atendimento de suas demandas nos NAF”.

Saiba mais em: NAF — Receita Federal (www.gov.br)