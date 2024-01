Novo elenco da Turma da Mônica visita pontos turísticos de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O clima de animação tomou conta de Poços de Caldascom a gravação da nova série da Turma da Mônica, intitulada “Origens”. Esta é a terceira vez que a cidade é escolhida como cenário para as histórias dos queridos personagens de Mauricio de Sousa. As gravações tiveram início na primeira semana de janeiro e ainda estão acontecendo em diversos locais da cidade. O elenco dessa nova ediçãofoi renovado e agora conta com os seguintesprotagonistas:Giovanna Urbano, como a Mônica; Felipe Rosa, comoCebolinha; Manu Colombo, como Magali; Bernardo Faria, como Cascão; Sabrina Souza,como Milena e Mel Dutra, como Denise.A escolha de Poços de Caldas como cenário reforça a importância de explorar e valorizar as belezas naturais do Brasil, enriquecendo não apenas a trama da série, mas também promovendo destinos turísticos locais.

“Gravamos em Poços desde 2018, quando fizemos o filme Turma da Mônica – “Laços”, porque é uma cidade muito clássica e a gente fala que aqui tem várias construções que Maurício de Sousadesenharia, principalmentea praça, o coreto, algumas construções de casa e escolas;aqui as locações são perfeitas!”, contou Bianca Villar – produtora e sócia da Biônica Filmes.

A equipe de produção e os atores principais da nova série aproveitaramuma pausa nas gravações para visitaralgunsatrativos turísticos de Poços no último final de semana. No sábado (20), o local escolhido foi o Parque do Cristo,conhecido por sua vista deslumbrante da cidade. A equipe aproveitou para fazer o passeio de Teleférico, almoçar no Mercado Cristo e interagir com os fãs que estavam presentes no Parque.

No domingo (21), odestino escolhido foi o Zoo das Aves, local que abriga centenas de espécies de aves brasileiras e internacionais. Os atores da Turma da Mônica tiveram a oportunidade de conhecer de perto aves exóticas e participar de atividades interativas promovidas pelo zooparque. A interação com a natureza proporcionou não apenas diversão, mas também momentos educativos e de conscientização ambiental.

“Andar de Teleférico foi incrível! Uma experiência muito boa e lá no Cristo foi bem legal para tirar fotos.Láno Zoo das Aves eu gostei muito do tucano e da arara azul”, comentou o ator Felipe Rosa, que interpreta o Cebolinha.

A série “Origens” promete encantar não apenas os fãs de longa data da Turma da Mônica, mas também conquistar novos admiradores, enquanto Poços de Caldas ganha destaque como um cenário cinematográfico e turístico imperdível.