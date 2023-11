Número de vítimas fatais em acidentes cai 10% nas rodovias estaduais

O número de vítimas fatais em acidentes nas rodovias estaduais e federais delegadas sob a responsabilidade da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) caiu 10% no feriado de Finados em comparação ao último feriado prolongado. Os acidentes com vítimas também apresentaram redução de 6%. Os dados fazem parte do balanço da operação Finados 2023, divulgado pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV), na manhã de segunda-feira (06.11).

O balanço traz, ainda, a prisão/apreensão de 628 pessoas, sendo 155 por embriaguez ao volante, 387 por crimes diversos, 65 por crimes de trânsito, sete por tráfico de drogas e recaptura de 14 foragidos da Justiça. Também foram registradas 427 por infrações por embriaguez, recuperados 26 veículos roubados, removidos 1.305 veículos por irregularidades e apreendidas nove armas de fogo.

A operação contou com apoio do DER, DNIT e outros órgãos. Ao longo de todo feriado, aproximadamente 1.200 militares fiscalizaram mais de 100 pontos em todo estado. Também foram utilizados etilômetros (bafômetros), radares e drones e realizadas blitze preventivas.

De acordo com o comandante do Policiamento Rodoviário, coronel Fábio Almeida, o foco da Polícia Militar nas rodovias é o combate incessante à criminalidade violenta, como tráfico de drogas e armas, e o aumento da ostensividade policial. “Continuaremos implacáveis nas fiscalizações para garantir a segurança de quem trafega nas rodovias mineiras”, afirmou.

Fonte: PMMG

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.