Operação de combate à furtos e roubos é realizada em Poços de Caldas

Na manhã desta terça-feira, 08, uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil foi deflagrada com o objetivo de combater os crescentes índices de furtos e roubos em condomínios de Poços de Caldas.

O ano de 2023 ficou marcado por uma onda de crimes patrimoniais, com residências sendo alvo de roubos e condomínios sofrendo com furtos, nos quais jóias, moedas estrangeiras e aparelhos eletroeletrônicos eram subtraídos.

Após um trabalho árduo da equipe de inteligência, que identificou os suspeitos envolvidos nos delitos, as informações foram compartilhadas com a Polícia Civil. Esta última refinou os dados e apresentou ao Ministério Público, culminando na concessão de mandados de busca, apreensão e prisão para os indivíduos responsáveis.

A operação realizada hoje resultou na efetiva recuperação de diversos bens, além da apreensão de substâncias entorpecentes. Dois irmãos, ambos com 27 anos, e um terceiro indivíduo de 21 anos foram detidos pelas autoridades.

ALCO 29° BPM

