Pão de cebola e alho & Mousse de chocolate com macadâmia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO PÃO

½ litro de leite

3 ovos

50g de fermento biológico seco

1/3 de xícara de óleo

1/3 de xícara de azeite de oliva

2 xícaras de chá de cebola picada

¼ de xícara de alho picado

¼ de xícara de açúcar refinado

1,2 kg de farinha de trigo (aproximado)

Sal a gosto

PREPARO

Refogue a cebola em óleo e deixe esfriar e bata no liquidificador junto com os ovos e a metade do leite. Dissolva o fermento na outra metade do leite morno com sal e açúcar e junte os demais ingredientes sempre amassando tudo manualmente até dar o ponto de não grudar nas mãos. Divida em pedaço a, faça bolinhas e deixe crescer até dobrar o tamanho. Asse em forno médio até dourar pincelado com gema de ovo.

INGREDIENTES PARA O HAMBURGUER

400g de carne bovina moída

400g de linguiça pura de porco somente a carne

1 xícara de chá de cebola picada

3 colheres de sopa de óleo vegetal

1 colher rasa de sopa de alho em pó

1 colher rasa de sopa de cebola em pó

1 colher de sopa rasa de erves finas

Queijo cheddar fatiado, cebola roxa, tomate fatiado, alface, picles, maionese e ketchup a gosto

PREPARO

Refogue a cebola em óleo junto com as ervas finas, misture nas duas carnes, cebola e alho em pó e amasse até homogeneizar, separe no tamanho de hambúrgueres grelhe em frigideira untada e monte sanduiches nos pães de cebola da maneira desejada.

INGREDIENTES DA MOUSSE

250g de chocolate meio amargo em barras picado

5 claras de ovos

1 lata de creme de leite (300g)

½ xícara de chá de açúcar de confeiteiro

¼ de xícara de chá de damasco seco picado miúdo

1 xícara de chá de macadâmia triturada

Creme chantilly e chocolate em pó para decorar.

PREPARO

Bata as claras em ponto de neve com açúcar de confeiteiro. Aqueça o creme de leite sem ferver, dissolva nele o chocolate fora do fogo, misture as claras batidas em neve, os damascos e macadâmias, e leve para a geladeira em taças individuais ou travessa grande.