Salada de gravatinha com atum e alcaparra & Maçãs com calda de gengibre e macadâmia

INGREDIENTES DA SALADA

250g. de macarrão gravatinha cozido ao dente

1 xícara de chá de pimentão amarelo tostado e cortado em cubos

1 xícara de chá de mozarela de búfala picada

1 lata de atum sólido em conserva

1 xícara de pepino picado

Sal, azeite de oliva e salsinha a gosto

INGREDIENTES DO MOLHO

¼ de xícara de chá de azeite de oliva

½ xícara de chá de alcaparras picadas

4 dentes de alho picados

1 xícara de chá de maionese

Suco de dois limões, sal e pimenta dedo de moça picada a gosto

PREPARO

Misture delicadamente os ingredientes da salada, Passe os ingredientes do molho pelo processador de alimentos e regue a salada com o molho.

INGREDIENTES DAS MAÇÃS

6 maçãs gala

1 litro de leite

2 gemas

1 ½ xícara de chá de açúcar refinado

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 xícara de chá de macadâmia triturada

Geleia de amora a gosto

PREPARO

Descasque e retire os miolos das maçãs. Misture a gema ao açúcar, junte os demais ingredientes e cozinhe até engrossar um pouco, distribua as maçãs dentro da calda e continue cozinhando até que fiquem macias.

