Para coibir o tráfico, Prefeitura realiza poda de árvores na Avenida José Remígio Prézia

A área de preservação permanente (APP), com cerca de 3 mil m², que fica na avenida José Remígio Prezia, entre o Hemocentro e a Escola Estadual Francisco Escobar, recebeu nesta segunda-feira (15) um ação conjunta das secretarias de Promoção Social, Defesa Social e Serviços Públicos.

O local estava sendo usado para o consumo e tráfico de drogas, e as denúncias dos moradores e comerciantes da região eram recorrentes. “Por ser uma APP, a mata é mais fechada, mas para mudar esse cenário os servidores da Secretaria de Serviços Públicos fizeram a poda das árvores e o corte da vegetação para proporcionar mais claridade no local”, declarou Antônio Donizette, secretário de Serviços Públicos. O Departamento Municipal de Eletricidade (DME) ainda vai reforçar a iluminação neste espaço.

Nesta segunda, quando os servidores chegaram pela manhã, não havia ninguém na mata. Em uma clareira foi encontrada uma cabana improvisada e outros objetos que foram removidos. Segundo o secretário de Promoção Social, Carlos Eduardo Almeida, na abordagem feita há uma semana, foram identificadas 12 pessoas, 4 em situação de rua. “Nós ofertamos o acolhimento no centro Pop, nas nossas casas de passagem e abrigos institucionais. Só que essa adesão é voluntária, e infelizmente, essas 4 pessoas não aceitaram nossos serviços. Por causa do vício, da dependência química, eles acabam ficando na rua”, explicou Carlos.

Com a limpeza e a melhoria na iluminação espera-se que o espaço não seja mais usado para o consumo de drogas. Sabe-se que a praça em frente a esta área também é motivo de reclamações e as equipes da Promoção Social vão intensificar as visitas para oferecer os serviços de acolhimento a estas pessoas.

Denúncias sobre o tráfico de drogas podem ser feitas pelo 190 e sobre pessoas em situação de rua, que precisam do acolhimento, você pode denunciar pelo 156.

