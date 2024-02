Peito de peru & Risoto de tender & Taça de pêssego com ganache

INGREDIENTES DO PERU

1 peito de peru sem osso

4 colheres de sopa de molho de soja (shoyu)

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sobremesa de açúcar mascavo

PREPARO

Misture o shoyu, azeite e açúcar. Tempere o peru com essa mistura, coloque em um saco de assar de celofane e asse até o pino termómetro saltar-se.

INGREDIENTES DO RISOTO

2 xícaras de chá de tender picado

8 xícaras de chá de arroz cozido

1 cebola picada

1 xícara de chá de pimentão pinicado

1 xícara de chá de salsão picado

½ xícara de chá de uva passa picada

½ xícara de chá de tâmara picada

200 ml de leite de coco

1 xícara de chá de ervilhas congeladas

Sal azeite de oliva e banana frita à milanesa a gosto

PREPARO

Refogue o tender em um fio de azeite, junte a cebola, salsão, pimentão, ervilha, leite de coco, em seguida misture o arroz, uva passa, tâmaras e a banana já cortada em rodelas. Leve ao forno para gratinar antes de servir.

INGREDIENTES DA TAÇA DE PÊSSEGO

10 pêssegos maduros firmes

1 ½ xícaras de chá de água

1 xícara de chá de açúcar cristal

1 lata de creme de leite

1 lata de leite condensado

24g de gelatina sem sabor (1 sachê)

8 colheres de sopa de água

PREPARO

Derreta o açúcar cristal em uma e meia xícara de água e cozinhe os pêssegos nessa calda até amaciar um pouco e retire da calda. Dissolva a gelatina em oito colheres de água morna. Bata tudo junto no liquidificador, distribua em taças individuais e leve para a geladeira até ficar firme. Sirva as taças decoradas com a cobertura de chocolate.

INGREDIENTES DA COBERTURA

100 ml de creme de leite fresco

50g. de chocolate meio amargo picado

PREPARO

Aqueça o creme de leite sem ferver e dissolva o chocolate mexendo até homogeneizar.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.