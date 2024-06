Peixe frito com legumes assados & Torta de maçã com molho de cramberry

INGREDIENTES DO PEIXE

1kg de postas de tilápia

1 colher de sopa de alho em pó

1 colher de sopa de cebola em pó

1 colher de sopa de páprica picante em pó

Sal a gosto

Farinha de trigo pra empanar

PREPARO

Tempere o peixe com os temperos secos e sal e frite em óleo abundante até dourar e sirva acompanhado de arroz branco e os legumes assados.

PARA OS LEGUMES

3 xícaras de chá de couve flor em pequenos buques

1 xícara de chá de pimentão vermelho em tirinhas

1 xícara de pimentão verde em tirinhas

1 xícara de pimentão amarelo em tirinhas

3 xícaras de repolho roxo picado

Sal e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Misture tudo distribua em uma assadeira e leve ao forno para assar.

INGREDIENTES DA TORTA

1 disco de massa folhada

1kg de maçãs nacionais

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 colher de sopa de canela em pó

1 ½ xícara de chá de farinha de trigo

1 ovo batido

COBERTURA

1 xícara de chá de açúcar mascavo

½ xícara de chá de aveia em flocos

100g de manteiga gelada em cubinhos

Macadâmia triturada a gosto

GELEIA

150g de cramberry seco

1 xícara de chá de água

1 xícara de chá de suco de laranja

1 xícara de chá de açúcar

PREPARO

Ferva a água com cramberry, desligue e deixe hidratar por três horas. Bata os ingredientes no processador e cozinhe até obter uma geleia rala.

MONTAGEM

Abra a massa em uma assadeira para pizza, misture o recheio e distribua no meio, dobre a massa formando uma espécie de vulcão, grude as beiradas com ovo batido, misture e espalhe a cobertura e leve ao forno para assar.

Sirva em fatias acompanhado da geleia.

