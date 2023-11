Pepino com sardinha & Pizza com cogumelo fresco & Tomate assado com jiló

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO PEPINO

2 pepinos japoneses

1 lata de filé de sardinhas

½ xícara de chá de cebola picada

½ xícara de chá de alcaparras

Sal, salsinha, maionese e pimenta dedo de moça picada a gosto

PREPARO

Escolha os pepinos mais grossos, retire metade da casca em fitas, corte em pedaços de quatro centímetros e retire parte dos miolos formando copinhos. Amasse a sardinha com garfo, misture os demais ingredientes, preencha os copinhos de pepino com essa mistura, decore com um raminho de salsinha e sirva gelado.

INGREDIENTES DA PIZZA

50 massa folhada de 6×6 centímetros

200g. de cogumelos Porto Bello frescos fatiado

Sal, alho, azeite de oliva, mozarela ralada grosso, tomate fatiado, cebola picada e molho de tomate tudo a gosto

PREPARO

Refogue os cogumelos em alho, cebola e óleo. Distribua as massas em uma assadeira, cubra com molho, um pouco do refogado, meia fatia de tomate, a mozarela e leve ao forno para assar. Sirva quente.

INGREDIENTES DOS TOMATES ASSADOS

10 tomate romanos

200g. de linguiça de porco fresca

½ xícara de chá de cebola picada

500g. de jiló descascado

Sal salsinha, pimenta dedo de moça e cubinhos de mozarela a gosto

PREPARO

Cozinhe o jiló com alho e cebola e amasse com garfo. Retire as peles da linguiça e misture tudo. Corte uma tampinha em cada tomate, retire parte das sementes em forma de copinho, preencha com um cubinho de queijo, a massa de jiló com linguiça, prenda as tampas com palito e asse em forno quente.