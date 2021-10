Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

PERNIL COM PIMENTÃO E GENGIBRE & PAVÊ DE MAÇÃ COM CARDAMOMO

INGREDIENTES DO PERNIL

1 kg. de pernil de porco cortado em tirinhas

1 pimentão vermelho em cubos

1 pimentão amarelo em cubos

1 cebola picada

2 tomates maduros picados

2 xícaras de chá de salsão picado

1 xícara de chá de cenoura fatiada

½ xícara de chá de molho de soja (shoyo)

Sal, água, óleo vegetal, pimenta dedo de moça e gengibre picado a gosto

PREPARO

Comece refogando o pernil em panela bem quente com um filete de óleo coloque água suficiente para cozinha a carne, junte os demais ingredientes, tampe e deixe cozinhar até que tudo amacie.

Sirva acompanhado de polenta firme e sua farofa preferida.

INGREDIENTES DO CREME

3 xícaras de chá de leite

2 gemas de ovos

1 xícara de chá de açúcar refinado

½ xícara de chá de amido de milho

200 ml de creme de leite

PREPARO

Cozinhe todos os ingredientes, menos o creme de leite, mexendo sempre até obter um creme espeço, deixe esfriar um pouco e misture o creme de leite até incorporar.

INGREDIENTES DO MOLHO DE MORANGO

1 xícara de chá de morangos picados

1 ½ xícaras de chá de suco de laranja

1 xícara de chá de açúcar cristal

PREPARO

Cozinhe os três ingredientes até obter um molho expeço.

INGREDIENTES DO PAVÊ

1 kg. de maçã nacional descascadas em fatias

1 xícara de chá de açúcar cristal

1 xícara de chá de água

350 gr. de bolacha champanhe

20 grãos de cardamomo

PREPARO

Prepare uma calda com água, açúcar e cardamomo e cozinhe as fatias de maçãs nessa calda por cinco minutos, desligue, deixe esfriar e separe a calda das maçãs, mergulhe as bolachas na calda e comece a montar o pavê começando pelas bolachas e intercalando creme, bolachas, maçãs, finalizando com molho de morango, creme chantilly e cacau em pó.