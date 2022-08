Sanduíche de frango crocante & Pastéis folhados com tâmaras

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SANDUÍCHE DE FRANGO CROCANTE & PASTEIS FOLHADOS COM TÂMARAS

INGREDIENTES DO SANDUÍCHE

Pão de forma integral

4 filés de frango bem fininhos

2 ovos

Cebola fatiada

Fatias de abacaxi caramelado

1 colher de sopa de alho em pó

1 colher de sopa de cebola em pó

1 colher de sopa de orégano seco

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de pão

Óleo para fritura

Sal, pimenta do reino moída, azeite, tomate e alface a gosto

INGREDIENTES DO MOLHO DE PICLES

1 xícara de chá de maionese

½ xícara de chá de picles picado

INGREDIENTES DO MOLHO DE HORTELÃ

½ xícara de chá de hortelã picada

½ xícara de chá de salsinha picada

½ xícara de chá de azeite de oliva

2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

Sal a gosto

PREPARO

Bata cada molho em separado no processador. Misture orégano, alho e cebola em pó e sal com a farinha de trigo. Caramelize a cebola fatiada com azeite, sal e uma pitada de açúcar.

Tempere o frango com sal e pimenta moída, passe pela farinha de trigo misturada, no ovo batido, na farinha de pão e frite em óleo quente.

Passe o molho de picles em um lado da fatia de pão e monte com o frango frito, cebola e abacaxi caramelados, alface tomate fatiado e o molho de hortelã.

INGREDIENTES DOS PASTEIS FOLHADOS

massa folhada

100 g. de tâmaras secas picadas

100g. de queijo tipo gruyere picado

1 colheres de sopa de castanha do Pará macerada

1 ovo batido

PREPARO

Abra a massa bem fina, recheie com os ingredientes misturados, passe ovo batido nas partes sem recheio feche bem e corte. Passe ovo batido por cima e asse em forno médio.