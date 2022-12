PM realiza mais uma formatura do PROERD

A Policia Militar realizou ontem, dia 12, no Cenacon, a formatura de 700 alunos de escolas municipais e estaduais de Poços de Caldas.

O Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas) é um projeto desenvolvido pela Polícia Militar que evita que crianças e adolescentes iniciem o uso de drogas, educando-os no ambiente escolar. Em Poços, este programa é muito bem desenvolvido com grande apoio da rede pública e também da privada. Anualmente, cerca de 2000 crianças e adolescentes recebem o certificado.

O Programa Educacional foi criado em 1992 no Rio de Janeiro e tem como base o DARE, programa educacional americano criado pela Professora e Psicopedagoga Ruth Rich em conjunto com a chefe do Departamento de Polícia da cidade de Los Angeles Daryl Gates em 1983.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.