Poços-caldenses sobem ao pódio da Volta ao Cristo

A 41ª Volta ao Cristo Unimed agitou as ruas de Poços de Caldas na manhã de ontem (28). Os vencedores foram Carlos de Oliveira Santos, o Cachorrão, de Bebedouro (SP), e Tatiana Rodrigues Fernandes, de Guarida (SP).

Cachorrão fez o trajeto em uma hora, um minuto e 14 segundos. Tatiana completou a prova em uma hora e 15 segundos.

Atletas de Poços tiveram bons resultados. Rafael Leôncio da Silva, do Projeto do Amanhã, que chegou a liderar o percurso, ficou em quarto lugar. No feminino, Tatiele Carvalho chegou em terceiro e Raquel Garcia conquistou a quinta colocação. Raquel conta que subiu ao pódio pela primeira vez. “Corro a prova desde 2012. No total, corri oito vezes. Foi meu melhor resultado e meu primeiro pódio geral. Antes, eu ficava entre as melhores da cidade.”

A prova teve largada e chegada no Ronaldão. Os corredores percorreram a zona oeste até o centro da cidade, subiram a Serra de São Domingos e retornaram por uma estrada terra até alcançar a pista de asfalto novamente.

“A Volta ao Cristo é uma referência no cenário nacional. Esta edição foi sucesso, com participação de 1.800 atletas, um recorde após a pandemia. Além disso, tivemos grande presença do público no Ronaldão”, comenta o secretário de Esportes, Fernando dos Santos.

O vice-prefeito destaca a organização do evento. “Essa foi uma das melhores edições. De uma forma geral, tudo muito organizado, pequenas mudanças na chegada, a entrega dos kits. Um evento complexo que envolve muitas secretarias, um grande voluntariado, desde o trânsito até a hidratação dos atletas.”



Confira a classificação geral:

Feminino

1º Tatiana Rodrigues Fernandes – 1:15:09

2º Raquel Pereira – 1:16:16

3º Tatiele Roberta de Carvalho – 1:16:49

4º Daniela Lavignatti – 1:17:14

5º Raquel Amelia Garcia – 1:18:29

Masculino

1º Carlos de Oliveira Santos – 1:01:14

2º Laurindo Nunes Neto – 1:01:26

3º Rogério Ferreira – 1:01:52

4º Rafael Leôncio da Silva – 1:03:03

5º Daniel Santana de Souza – 0:03:28

Festa dos corredores locais

Nesta terça-feira (30), acontece uma premiação dos atletas poços-caldenses promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, às 19h, na La Farme.