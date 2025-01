Poços de Caldas é a 10ª cidade mais segura de Minas Gerais, aponta ranking nacional

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas figura como a 10ª cidade mais segura de Minas Gerais no ranking do “Anuário 2024 Cidades Mais Seguras do Brasil”, elaborado pela plataforma MySide. O levantamento utilizou dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), baseados no censo de 2023, e informações do Ministério da Saúde, tendo como principal indicador a taxa de assassinatos a cada 100 mil habitantes.

Poços de Caldas é uma charmosa cidade localizada no Sudoeste de Minas Gerais, a 461 km de Belo Horizonte. Com cerca de 160 mil habitantes, o município apresenta uma taxa média de violência de 11,8 mortes a cada 100 mil habitantes, consolidando-se como uma das cidades mais seguras do estado.

Cidades mais seguras de Minas Gerais

Confira as 15 cidades mais seguras de Minas Gerais, com suas respectivas taxas:

Araxá (3,6)

Varginha (5,7)

Muriaé (7,6)

Ituiutaba (8,9)

Barbacena (9,0)

Uberaba (9,8)

Uberlândia (10,4)

Araguari (11,0)

Lavras (11,1)

Poços de Caldas (11,8)

Montes Claros (12,1)

Sete Lagoas (13,0)

Itabira (13,8)

Conselheiro Lafaiete (14,7)

Pouso Alegre (14,9)

Investimentos em segurança pública

Conforme o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Rafael Tadeu Conde Maria, Poços de Caldas tem investido amplamente para alcançar melhores índices de segurança. Um dos principais avanços é a inauguração do Centro Integrado de Segurança Pública (CISEP), que integra as forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.

O CISEP foi recentemente inaugurado e homenageia a saudosa Neusa de Novaes, conhecida como Neusinha, uma ex-guarda municipal que faleceu em 2023. O espaço começou suas operações com 12 câmeras de vigilância instaladas e vai expandir para até 200 câmeras exclusivas, propondo ainda integrar mais de 700 câmeras de monitoramento da população, criando uma rede colaborativa de segurança.

O prefeito, Paulo Ney, também destaca que a segurança pública é prioridade no planejamento da cidade. Ele ressalta que a Guarda Municipal será ainda mais equipada e com cercos eletrônicos em vários espaços. Estamos transformando Poços de Caldas em uma cidade inteligente, segura e conectada, pensando sempre no bem-estar da população.

Confira o “Anuário 2024 Cidades Mais Seguras do Brasil” aqui