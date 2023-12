Poços Doar: Saiba o que é necessário para se tornar um doador de sangue

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante todo o mês, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria de comunicação realizará campanhas educativas para o incentivo da doação de sangue.

A iniciativa surgiu a partir programa “Poços Doar” de autoria do vereador Wellington Guimarães, que está em sua 3ª edição e busca que os estoques estejam adequados, especialmente nos momentos em que a demanda pode aumentar.

Para doar sangue é necessário ter e estar com boa saúde; ter entre 16 e 69 anos de idade. Jovens de 16 e 17 anos podem doar acompanhados pelo responsável legal, que deverá apresentar um documento de identidade e assinar a autorização no local de doação. Se desacompanhado, o jovem deverá apresentar os seguintes documentos do responsável legal: autorização preenchida e assinada (modelo disponível no site www.hemominas.mg.gov.br) e a fotocópia do mesmo documento de identidade constante na autorização.

A partir de 61 anos, o candidato à doação precisa comprovar a realização de, pelo menos, uma doação anterior.

O candidato deve pesar mais de 50 kg, não ter tido hepatite após os 11 anos de idade,

não ter sido exposto a situação de risco acrescido para doenças sexualmente transmissíveis, não ter sido submetido a exame de endoscopia ou broncoscopia nos últimos 6 meses e não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses.

Também é necessário ter dormido bem na noite anterior à doação e alimentar-se antes de doação pela manhã. Se for doar após o almoço, dar um intervalo de 3 horas.



PARA MAIS INFORMAÇÕES E AGENDAMENTO: ACESSE WWW.HEMOMINAS.MG.GOV.BR BAIXE O APLICATIVO MG APP-CIDADÃO