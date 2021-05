Polícia Civil realiza operação para prender suspeito de roubos em Poços de Caldas

A Polícia Civil de Minas Gerais, em Poços de Caldas, realizou uma operação nesta manhã (21), cumprindo um mandado de prisão e outros sete de busca e apreensão, em investigação de roubos.

Na ação, com 19 policiais, um segundo indivíduo foi preso em flagrante e um menor apreendido, ambos por tráfico de drogas. Também foram localizadas drogas em uma das residências e recuperados materiais roubados e um simulacro utilizado para a prática do crime.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.