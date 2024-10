Polícia Federal realiza Operação Cilindro Express contra tráfico de armas e drogas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta terça-feira, 22, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Cilindro Express, com o objetivo de combater o tráfico de armas e entorpecentes. A ação, realizada em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), cumpriu cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Poços de Caldas (MG) e Foz do Iguaçu (PR).

Dos mandados expedidos pela 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Poços de Caldas, três foram cumpridos em Poços de Caldas e dois em Foz do Iguaçu. As investigações, que contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), revelaram que cilindros hidráulicos eram utilizados para despachar drogas e armas, sendo enviados de Foz do Iguaçu, um ponto estratégico na tríplice fronteira, para diversas regiões do Brasil.

Durante a operação, a PF apreendeu entorpecentes, celulares e prendeu uma pessoa por desobediência. Os envolvidos podem ser indiciados por comércio ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas, cujas penas máximas podem somar até 27 anos de prisão, além de multas.

As investigações continuam, com a análise dos materiais apreendidos e a identificação de possíveis outros envolvidos nas atividades criminosas.