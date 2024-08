Adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas em Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas realizou na noite desta sexta-feira, 02, uma operação contra o tráfico de drogas no Jardim Planalto, especificamente no escadão entre a rua Manoel Teixeira Andrade e a rua Paraná.

Durante a ação, dois adolescentes, de 16 e 17 anos, tentaram fugir ao perceberem que seriam abordados. No entanto, foram perseguidos e submetidos a uma busca pessoal. Com eles, foram encontrados 06 tabletes de maconha; 02 buchas de maconha; 16 pedras de crack; 02 celulares e R$ 602,00 em notas diversas.

Os menores foram apreendidos em flagrante, e os materiais foram recolhidos pelas autoridades para os procedimentos legais.

ALCO – 29° BPM

