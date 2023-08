Polícia Militar apreende materiais para o preparo e venda de drogas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma operação incisiva das equipes do Tático Móvel da Polícia Militar resultou na desarticulação de uma operação de tráfico de drogas na noite de ontem, 17, na Rua Santa Fé, situada no Bairro Jardim Regina, em Poços de Caldas.

Após receberem informações confiáveis sobre atividades ilícitas na região, suspeitas de tráfico de drogas e venda de entorpecentes ao ar livre, os agentes do Tático Móvel coordenaram uma ação estratégica para investigar e conter a atividade criminosa. As informações indicavam que os suspeitos estavam escondendo as substâncias em muros e em um terreno baldio próximo ao número 51 da referida rua.

Devido às características do local, como a densa vegetação, a ausência de iluminação adequada e a possível presença de “olheiros”, os policiais adotaram uma tática de posicionamento discreto para observação das atividades dos suspeitos.

No entanto, ao tentarem abordar um dos suspeitos, este empreendeu fuga, evadindo-se do alcance das autoridades. Apesar da fuga do indivíduo, as buscas permitiram a apreensão de diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas. Entre os itens apreendidos estão seis tabletes e doze porções de maconha, uma pedra bruta e trinta e três porções menores de “crack”, além de cinco papelotes de cocaína. Além disso, foram encontrados dois rádios de comunicação, indicando uma possível organização criminosa, e a quantia de R$ 504,40 em dinheiro, provavelmente proveniente da venda de substâncias ilícitas.

