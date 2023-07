Polícia Militar detém indivíduo por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde do dia 17 de julho de 2023, a Polícia Militar de Poços de Caldas efetuou a prisão de um indivíduo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu na Avenida Francisco Salles, localizada no centro da cidade.

A Polícia Militar foi alertada por informações que indicavam a presença de um homem suspeito de comercializar entorpecentes na região. Ele foi avistado nas proximidades de um supermercado e um ponto de ônibus. De acordo com a descrição fornecida pelas autoridades, o suspeito é um homem de cor parda, trajando uma blusa preta e calça jeans azul.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito tentou empreender fuga, mas foi interceptado e submetido a uma abordagem. Durante a revista, foram encontrados em suas vestimentas uma bucha contendo uma substância semelhante à maconha, além de dois papelotes contendo uma substância em pó esbranquiçada, assemelhada à cocaína. Também foram apreendidos com o indivíduo uma quantia total de R$655,30 em notas e moedas.

O suspeito negou veementemente qualquer envolvimento na venda de drogas, alegando que o dinheiro apreendido pertencia a seu pai. Entretanto, os registros policiais revelaram que o indivíduo possui um histórico de prisões relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Diante da situação e das evidências encontradas, o suspeito foi detido em flagrante e informado de seus direitos. Em seguida, foi conduzido ao hospital para receber atendimento médico, conforme protocolo de praxe, e posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com os materiais apreendidos, para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

O autor da prisão trata-se de um homem com 18 anos de idade, cuja identidade será preservada conforme determina a legislação vigente. As investigações sobre o caso permanecem em andamento para apurar possíveis conexões do indivíduo com outras atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas.