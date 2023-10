Polícia Militar e Demutran intensificam fiscalização a veículos de transporte por aplicativos

A Polícia Militar, com apoio do Demutran, deu início a uma série de operações de fiscalização de veículos de transporte por aplicativo.

Além de verificar a situação de legalidade para exercer a atividade de transporte de passageiros pelos condutores, foram verificadas condições de segurança dos veículos bem como equipamentos obrigatórios.

Também foram repassadas aos passageiros dicas de segurança e cuidados indispensáveis durante a utilização deste meio de transporte. Todos os motoristas de aplicativo abordados estavam em situação regular.

O motorista de de aplicativo Brener Carvalho relatou sobre a importância de andar regularizado e da manutenção das fiscalizações da Polícia Militar, que aumentam a segurança e retiram de circulação os motoristas irregulares.

ALCO 29° BPM

