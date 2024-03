Suspeito de furto é preso e materiais são recuperados no centro de Poços de Caldas

Homem de 38 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de ontem, 26, após comerciante acionar a equipe policial do Tático Móvel, por ter sido vítima de furto, na Rua Assis Figueiredo, no Centro de Poços de Caldas.

Uma rápida resposta da equipe policial resultou na detenção do autor do crime. Além disso, os materiais furtados foram recuperados, incluindo um pacote de sabonetes, um par de chinelos e um par de chuteiras.

As investigações revelaram que o furto ocorreu em três estabelecimentos comerciais distintos da área central da cidade. O autor, foi conduzido pelas autoridades policiais para as devidas providências legais.

ALCO – 29° BPM

