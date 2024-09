Polícia Militar prende quatro suspeitos de tentativa de roubo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar prendeu quatro indivíduos na noite de ontem, 05, em Poços de Caldas, por tentativa de roubo e posse ilegal de armas. A abordagem ocorreu após uma tentativa de assalto na Rua Caldasita, Jardim Kennedy, por volta das 22h46.

Os suspeitos, com idades entre 18 e 19 anos, foram detidos durante uma perseguição policial que se seguiu ao roubo. Segundo informações, a vítima, um homem de 56 anos, estava dentro de seu veículo Fiat Linea quando foi surpreendido por um dos assaltantes armado. Ao perceber a aproximação do criminoso, a vítima assustou-se e fez o carro arrancar, momento em que o assaltante disparou um tiro, atingindo sua mão esquerda e danificando o painel do veículo.

Após o disparo, o assaltante fugiu em um Fiat Uno verde, acompanhado por outros indivíduos. A Polícia Militar realizou um intenso rastreamento e localizou o veículo na Avenida Alcoa, sentido Andradas. Durante a perseguição, um dos ocupantes do Fiat Uno descartou um objeto na rodovia, que posteriormente foi identificado como uma arma de fogo tipo garrucha, reconhecida pela vítima como a utilizada no crime. Além disso, foi encontrado um simulacro de arma de fogo tipo pistola no veículo.

Os quatro suspeitos foram presos em flagrante e, com eles, foram apreendidos R$ 199,00 e três celulares. A polícia continua investigando o caso e conduzindo os procedimentos legais.

ALCO – 29° BPM