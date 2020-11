Por conta da chuva, Bombeiros atendem ocorrências de queda de árvore

Devido à forte chuva que atingiu Poços de Caldas, o Corpo de Bombeiros atendeu ontem à tarde (18), sete ocorrências de queda de árvore em diversos pontos da cidade e também o deslocamento de quatro telhas, em um residência.

Os locais da retirada das árvores foram: Rua Santa Catarina (Centro), Rua Mario Matiolli (Chácara Alvorada), Avenida João Pinheiro (Jd. Country Club), Av. Coronel Virgílio Silva (Chácara Alvorada), LMG 877 (Rodovia do Contorno), Rua José Rabelo (Jd. Vitória) e Travessa Luiz Marichi (Jd. Country Club).

Na Rua Antônio Benedito Silverio, os militares foram acionados pois quatro telhas de amianto haviam sido retiradas de um telhado pelo vento e projetadas para um terreno vazio.

Em nenhuma das ocorrências houve vítimas.



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.