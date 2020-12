Prefeito Sérgio Azevedo está isolado após pessoa próxima testar positivo para Covid

O Prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo anunciou nesta tarde (15) que está em isolamento domiciliar, após uma pessoa próxima testar positivo para Covid-19.

Confira a nota na íntegra enviada à imprensa:

O Prefeito Sérgio Azevedo está em isolamento domiciliar por recomendação médica, após uma pessoa próxima a ele testar positivo para Covid-19. Na próxima sexta-feira, seguindo os protocolos do ambulatório do Hospital de Campanha, o Prefeito será submetido ao teste PCR e, enquanto aguarda, segue trabalhando de sua residência. O Prefeito não apresenta sintomas e passa bem.

