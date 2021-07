Prefeitura divulga data de vacinação contra Covid para pessoas de 41 a 39 anos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Seguindo a campanha imunização contra Covid-19 em Poços de Caldas, as pessoas com 41 anos serão contempladas com a vacina, nesta quarta-feira (21).

Na quinta-feira (22), as pessoas com 40 anos serão imunizadas. Já na sexta-feira (23), serão as pessoas com 39 anos.

As pessoas que já receberam a 1ª dose de vacina contra Covid-19, devem ficar atentas ao cartão de vacinação, para que possam receber a dose de reforço (2ª dose), na data indicada no documento.

Todas as pessoas devem levar comprovante de residência para a vacinação.

DOCUMENTAÇÃO

Para imunização é necessária apresentação de um dos seguintes documentos: Identidade, CPF, Cartão do SUS, Carteira de Vacinação.

Confira os locais de Vacinação:

–Drive Thru no Complexo e atendimento a pé na Urca– 08h às 17h

– UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José – 08h às 15h

– UBS Regional Sul – Av. Antonio Marinoni, 125 – São Sebastião – 08h às 15h

– UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – 08h às 15h

– PSF Parque Esperança 2 (novo local) – Rua Lázaro de Lima, 280 – 08h às 15h