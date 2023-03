Prefeitura investe mais de R$349 mil em projetos socioassistenciais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, realizou, nesta sexta-feira (17), a solenidade de assinatura dos contratos de concessão de patrocínio dos projetos socioassistenciais que serão executados no ano de 2023. A cerimônia de assinatura, que aconteceu na sede da secretaria, contou com a presença do prefeito Sérgio Azevedo, do vice-prefeito Júlio César de Freitas, vereadores, secretários municipais, equipe da SMPS e proponentes dos projetos aprovados.

O Edital de Concessão de Patrocínio para o atendimento a projetos socioassistenciais a serem executados em 2023 recebeu 88 propostas inscritas, das quais 27 foram classificadas e selecionadas. Dois proponentes desistiram da execução, totalizando 25 projetos que serão patrocinados neste ano, com investimentos de R$ 394.903,00.

“Cada vez mais, Poços de Caldas investe, de forma integrada, em todas as áreas. Recentemente, anunciamos investimentos nas áreas de Cultura e Esportes, que vão atender também a Educação e, hoje, assinamos os projetos socioassistenciais, uma iniciativa nossa que teve início no ano de 2019. Iniciamos com R$ 200 mil para este edital e, desde então, praticamente dobramos os investimentos que, em 2023, somam cerca de R$ 395 mil. Para o ano que vem, nossa meta é dobrar novamente, chegando a R$ 800 mil”, destacou o prefeito Sérgio Azevedo.

As propostas inscritas visam desenvolver atividades socioassistenciais relevantes para crianças, adolescentes, adultos, idosos e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica, encaminhados pelos serviços dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) inseridos no Cadastro Único para programas sociais.

“Queremos destacar a importância desses projetos para que as ações aconteçam e cheguem até a população. Ao todo, foram 88 projetos aprovados, mas entendemos que esses 25 que hoje estão aqui representados são de extrema importância para que o município consiga avançar no nosso serviço social”, ressaltou a secretária municipal de Promoção Social, Marcela Brito de Carvalho Messias.

Puderam participar do edital pessoas físicas residentes e domiciliadas em Poços de Caldas, sendo necessária a comprovação da atuação na área socioassistencial. Os projetos têm como objetivo a promoção da assistência social, cultura, esporte, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, desenvolvimento econômico e social, combate à pobreza, experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito e promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

A Comissão Municipal de Patrocínio, nomeada através da Portaria nº 150/2022-SMPS, foi a responsável pela análise, seleção e aprovação dos projetos e também deverá realizar o acompanhamento e monitoramento das propostas/projetos referente ao edital. As propostas foram selecionadas segundo os seguintes critérios: conceito e conteúdo da proposta; viabilidade orçamentária da proposta; capacidade técnica do proponente e da equipe; abrangência, descentralização e acessibilidade.

Confira os projetos contemplados:

Vanderlei da Silveira – Confeitos & Confetes

Mario Damião de Castro Junior = Graffiti Art – Traços De Empoderamento e Cidadania

Robson Américo de Paula Santos – Criarte: Produção e Promoção das Artes Manuais Ivan Luiz Soares – Mão Na Lona

Roberta Correa Novaes – Oficina de Inglês

Luciana Cristina Valverde – Dança

Luis Filipe Simão Gallo – Comunica-Se

Deborah Lemos Capps – Vamos Fazer Arte

Gabrielle de Almeida Barreto – Cavalo Acolhedor

Ana Maria de Paula Cruz – Empoderamento e Ancestralidade: Tranças Contam Histórias

Patrícia Martins Tassi – Sou Mais Doce

Bruno Henrique de Freitas – A-Viva Cultura

Tiago da Costa Domingos – Criança Pé no Chão

Leon Ferrari Felisberto – A Fotogafia Como Ferramenta de Comunicação e Transformação Social

Marcelo Souza Lourenço de Oliveira – Balanço Cultural

Tania Grasiela Peres Ferreira – Caixinha de Amor

Rejane Rodrigues Vieira – Praticando Yoga

Luciano Salles Pangrácio – Música e Arte Para Todos

Bruno Benetti Monteiro – Empreendendo no Audiovisual

Rosana Lovato Caliari – Formas e Arte

Juliana de Almeida – As Três Marias

Geraldo Henrique Felix – Luz, Câmara, Ação Social

Thais Stephanie da Costa – Roda das Pretas

Lívia Peres D’angelo – Diversidade Em Cena

Dalmoni Lydijusse – Feminino Em Movimento