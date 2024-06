PROCON de Poços informa instabilidade no sistema ProConsumidor

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O PROCON de Poços de Caldas informa à população sobre a atual situação do sistema ProConsumidor, gerido pelo Governo Federal por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça.

Durante a última semana, o sistema ProConsumidor tem enfrentado sérios problemas de infraestrutura tecnológica, resultando em instabilidades que afetam a capacidade de atendimento dos PROCONs em todo o país.

O PROCON Municipal de Poços de Caldas já registrou suas preocupações ao PROCON Estadual e ao Fórum dos PROCONs Mineiros, e essa questão será discutida em uma reunião nos próximos dias. A coordenadora do PROCON de Poços de Caldas, Fernanda Soares, expressou sua insatisfação com a situação, ressaltando os transtornos causados à população.

“A instabilidade do sistema tem impactado o funcionamento de todos os PROCONs do país, comprometendo o atendimento aos consumidores e a eficácia da defesa do consumidor no âmbito nacional. Dessa maneira, agradecemos a compreensão e a paciência da população de Poços de Caldas diante dessa adversidade momentânea. Estamos comprometidos em acompanhar de perto as ações da Senacon e em trabalhar incansavelmente para garantir que os direitos dos consumidores sejam devidamente resguardados,” afirmou Fernanda Soares.

Enquanto o problema não é resolvido, o PROCON de Poços de Caldas solicita a colaboração de todos para enfrentar esse desafio temporário. Os atendimentos estão sendo realizados online através da Ouvidoria Digital da Prefeitura, o eOuve, que está funcionando normalmente. As ocorrências relativas à defesa do consumidor podem ser registradas no endereço: pocosdecaldas.eouve.com.br.