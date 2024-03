Procon faz pesquisa de ovos de Páscoa e demais chocolates

O Procon de Poços divulgou uma pesquisa de preço e ovos de chocolates, barras e caixas de bombom. O órgão de defesa do consumidor destaca que não foi possível fazer uma média comparativa de preços em relação ao ano passado porque os produtos tiveram alteração de peso e também porque novos estabelecimentos foram incluídos na pesquisa.

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) estima que o ovo de Páscoa está 10,33% mais caro no Brasil. Ainda assim, ocupam a segunda posição entre os produtos que mais encareceram. O topo é ocupado pelos bombons, que tiveram alta de 11,14% ante 2023.

A pesquisa do Procon serve de guia para quem ainda não comprou os chocolates e mostra que vale a pena o consumidor pesquisar. Um mesmo ovo de Páscoa, de cerca de 300 gramas, pode ser encontrado tanto por R$ R$ 43,69 quanto por R$ 71,99, uma diferença de R$ 28,30.

O levantamento, feito de forma presencial, abrange 15 supermercados e atacarejos da cidade.



Confira a pesquisa abaixo.

PROCON_Pascoa_Chocolates_2024

