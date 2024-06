Projeto “DME Mais Perto de Você” encerra primeiro semestre de visitas escolares

A iniciativa é uma parceria com a Secretaria de Educação e está atendendo os alunos do oitavo ano da rede pública municipal de ensino

Foi realizada no dia 17 de junho, a última visita escolar prevista para o primeiro semestre deste ano, na UHE Walther Rossi (Antas II). Neste período, foram realizadas nove visitas, atendendo 255 alunos dos oitavos anos. Na ocasião, foram selecionadas as escolas públicas municipais situadas nas zonas sul e leste. Para o segundo semestre estão previstas a realização de mais nove visitas, as quais já foram agendadas pela Secretaria Municipal de Educação.

“Tendo em vista o período de férias escolares, o projeto será retomado em agosto. Esta iniciativa visa difundir o trabalho realizado pelas Empresas DME, despertando o interesse dos alunos para a nossa atividade de geração de energia elétrica e contribuindo para o aprendizado em sala de aula, além de nos aproximar da comunidade”, enfatiza Marcelo Loichate, Diretor Superintendente da DME Energética.

