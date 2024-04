Promoção Social prorroga inscrições dos editais de patrocínio e chamamentos públicos até 9 de maio

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Para ampliar a oportunidade de acesso aos interessados, a Secretaria Municipal de Promoção Social prorrogou para o dia 9 de maio as inscrições para os três editais abertos: Edital de Chamada Pública para Concessão de Patrocínio/ SMPS nº 001/2024; Edital de Chamamento Público nº 002/2024/SMPSCMDCA; e Edital de Chamamento Público nº 003/2024/SMPS-CMI.

As inscrições das propostas poderão ser realizadas até 16 horas do dia 9 de maio de 2024 na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, localizada na Avenida Mansur Frayha, s/nº., Jardim Elisabete, no prédio anexo ao Terminal Rodoviário. Os comunicados de prorrogação das inscrições foram publicados na Edição Suplementar Nº 1437 do Diário Oficial do Município de Poços de Caldas desta terça-feira, 23 de abril.

O conjunto de três editais que visam à seleção de propostas e projetos que busquem promover proteção integral, prioridade absoluta e melhor interesse da criança e do adolescente e a autonomia, integração e participação efetiva da pessoa idosa na sociedade foi publicado no dia 8 de março. Ao todo, os investimentos somam R$ 1,8 milhão.

A iniciativa inédita, dividida em três editais específicos, vai selecionar iniciativas de pessoas físicas e Organizações da Sociedade Civil (OSC), por meio dos Fundos Municipais da Criança e do Adolescente e do Idoso, com recursos obtidos através das destinações do Imposto de Renda Solidário.

Edital de Patrocínio

O Edital de Chamada Pública para Concessão de Patrocínio SMPS Nº 001/2024 tem por objeto a seleção de propostas para a obtenção de patrocínio para o ano de 2024, que desenvolvam atividades relevantes para crianças e adolescentes, executadas por pessoas físicas. As inscrições são gratuitas e os interessados em solicitar o patrocínio devem protocolar suas propostas até 16 horas do dia 9 de maio, na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social.

Confira o edital: https://descomplica.pocosdecaldas.mg.gov.br/servicos.php?c=126 na aba >>Promoção Social >> Edital de Chamada Pública para Concessão de Patrocínio – SMPS nº 001/2024.

Chamamento público – Criança e Adolescente

Já o Edital de Chamamento Público nº 002/2024/SMPS/CMDCA tem por objeto a seleção de até 18 Organizações da Sociedade Civil (OSC) para a execução, em regime de parceria, de projetos consistentes que abranjam iniciativas e serviços que visem promover proteção integral, prioridade absoluta e melhor interesse da criança e adolescente em Poços de Caldas. As OSC interessadas em participar deverão encaminhar toda a documentação exigida até 16 horas do dia 9 de maio de 2024, também na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social.

Confira o edital: https://descomplica.pocosdecaldas.mg.gov.br/servicos.php?c=126 na aba >>Promoção Social >> Edital de Chamamento Público nº 002/2024/SMPS-CMDCA.

Chamamento público – Idosos

O Edital de Chamamento Público N° 003- 2024/SMPS-CMI visa à seleção de propostas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC) para a execução, em regime de parceria, de projetos consistentes em ações para promover a autonomia, integração e participação efetiva da pessoa idosa na sociedade, com recursos captados por meio do Fundo Municipal do Idoso. As OSC interessadas em participar do certame deverão encaminhar toda a documentação exigida no edital até 16h do dia 9 de maio.

Confira o edital: https://descomplica.pocosdecaldas.mg.gov.br/servicos.php?c=126 na aba >>Promoção Social >> Edital de Chamamento Público nº 003/2024/SMPS-CMDCA.