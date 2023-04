PUC Minas divulga editais para o 2º semestre de 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo, com vagas no 2º semestre de 2023, para os Cursos de Medicina oferecidos nos campi Betim e Poços de Caldas. As inscrições pelo sistema de provas devem ser feitas até 31 de maio, com taxa de R$ 260. Já pelo sistema de média obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as inscrições podem ser feitas até o dia 2 de junho, no valor de R$ 65. Também seguem até 2 de junho a inscrições para a seleção de bolsistas pelo sistema de média obtida no Exame Nacional do Ensino Médio, exclusivamente para o Curso de Medicina ofertado no Campus de Poços de Caldas, também no valor de R$ 65.

O edital e o link para inscrições estão disponíveis em pucminas.br/medicina.

Transferência Externa e Obtenção de Novo Título

O edital de transferência de alunos de outras instituições de ensino superior e obtenção de novo título (portador de diploma) contempla os cursos de Medicina ofertados pela PUC Minas nos campi Contagem e Poços de Caldas. As vagas são para o 2º semestre 2023 e as inscrições devem ser realizadas até 2 de julho. São disponibilizadas, nesta oferta, 11 vagas para o Campus Contagem e cinco vagas para o Campus Poços de Caldas.

Podem concorrer à transferência externa estudantes que estejam cursando Medicina em outras instituições de ensino superior, desde que não tenham cursado mais de 50% da carga horária do curso pretendido na PUC Minas, o que será verificado no ato da matrícula. Não serão aceitas inscrições, na modalidade de transferência de alunos de outras instituições, de candidatos que não estejam cursando Medicina na instituição de origem. Para obtenção de novo título, são aceitos candidatos graduados de qualquer área. A taxa de inscrição tem o valor de R$ 65.

Fonte: PUC Minhas Poços de Caldas

