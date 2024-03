PUC Minas Poços de Caldas oferece 48 Oficinas de Extensão gratuitas à população

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Inscrições abertas para cursos de curta duração em diversas áreas, com ofertas de março a junho de 2024

Estão abertas as inscrições para as Oficinas de Extensão oferecidas pela PUC Minas Poços de Caldas no primeiro semestre de 2024. Dando continuidade à tradição de levar capacitações gratuitas à população a cada novo período letivo, a Universidade preparou 48 cursos de rápida duração que serão ministrados por professores qualificados, apresentando conhecimentos sobre as mais diversas áreas das ciências biológicas, exatas e humanas.

As oficinas são abertas tanto aos membros da comunidade acadêmica (alunos, professores e funcionários) quanto à população de Poços de Caldas e região, mediante inscrição prévia, sem qualquer custo. Os interessados devem se cadastrar pelo site oficinas.pucpcaldas.br, onde estão listadas todas as oficinas do semestre, com datas, horários e locais das aulas.

Saúde, tecnologia, empreendedorismo, produção de conteúdo, educação, sustentabilidade e esporte são alguns dos assuntos que serão abordados. É importante observar, na descrição de cada oferta, se há pré-requisitos ou se a oficina em questão é direcionada a estudantes de alguma área específica. Na maior parte dos casos, não são exigidos conhecimentos prévios, de modo que qualquer pessoa pode se inscrever e ter acesso a conhecimentos produzidos na Universidade de forma simples e acessível.

Em caso de dúvidas, o setor de Extensão do Campus está à disposição para prestar esclarecimentos pelo telefone/WhatsApp (35) 3729-9246, de segunda a sexta, das 8h às 13h e das 14h às 17h.