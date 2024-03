Residência é furtada na zona sul de Poços de Caldas

Uma residência foi furtada ontem, 14, na zona sul de Poços de Caldas. A Polícia Militar foi acionada por volta das 12h10min e compareceu à Rua Iolanda Junqueira de Melo, no Bairro Parque das Nações, para atender a ocorrência.

Ao chegar ao local, a equipe policial se deparou com a vítima, uma mulher de 35 anos, que relatou ter saído de casa por volta das 07h50min para o trabalho. Ao retornar, por volta das 11h30min, encontrou indícios de arrombamento no portão de entrada e na porta da sala de sua residência.

Segundo o relato da vítima, o(s) autor(es) não identificados teriam subtraído uma série de itens, incluindo uma caixa de ferramentas, duas rodas de carro, quatro carregadores de celular, além de R$ 180,00 em espécie, uma caixa de jóias contendo bijuterias variadas, um notebook e três televisores de diferentes tamanhos (32″, 42″ e 52″), além de uma carteira.

É importante ressaltar que a residência não possuía sistema de vídeo monitoramento, dificultando a identificação dos suspeitos. Apesar dos esforços das autoridades em realizar o rastreamento para localizar os autores e recuperar os bens subtraídos, até o momento, não houve êxito.

ALCO – 29º BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.