ROCAMBOLE DE CARNE COM LEGUMES &

TORTA DE DAMASCO COM MAÇÃ

INGREDIENTES DO ROCAMBOLE

500 gr. de carne bovina moída

500 gr. de pernil de porco moído

2 ovos

150 gr. de vagem

1 abobrinha

1 cenoura

1 limão siciliano (raspas da casca)

Sal, alho picado, cebola picada e salsinha a gosto

PREPARO

Misture as duas carnes com os ovos, alho picado, cebola picada salsinha e corrija o sal.

Abra a carne com auxílio de duas folhas de plástico com um dedo de espessura, distribua de forma uniforme a vagem cortada em duas e abobrinha e cenoura em tirinhas, tudo escaldado em água fervente, banhado com alho dourado em óleo e enrole o rocambole usando a folha plástica.

Arrume em uma assadeira untada com óleo vegetal e asse em forno médio por trinta minutos.

Sirva acompanhado de macarrão ao alho e óleo.

INGREDIENTES DA TORTA

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 colher rasa de sopa de fermento em pó

2 ovos

2 xícaras de chá de leite

100 gr. de manteiga

3 xícaras de chá de geleia de damasco ou outra de sua preferência

1 kg. de maçãs descascadas e fatiadas

1 xícara de chá de açúcar mascavo.

Raspas de um limão siciliano

PREPARO

Misture as maçãs com o açúcar mascavo e deixe marinar por duas horas.

Misture os ingredientes secos com a raspa de limão e distribua a metade em uma assadeira untada com manteiga, espalhe as maçãs sem a parte líquida que se formou, cubra tudo com a geleia e entre com a outra parte da massa seca. Junte os ovos batidos com a parte líquida das maçãs e o leite, regue tudo com a mistura e asse em forno médio até dourar.