SALADA DE BACALHAU COM COGUMELOS & OVO DE CHOCOLATE CROCANTE

INGREDIENTES DA SALADA

3 xícaras de chá de macarrão cru de sua preferência

½ cebola em lâminas

1 xícara de chá de alho porró fatiado

4 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de bacalhau picado cru

1 colher de sopa de alcaparras

½ xícara de chá de azeitonas picadas

1 xícara de chá de tomatinhos cereja amarelos

1 xícara de chá de tomatinhos cereja vermelhos

1 xícara de chá de cogumelos frescos fatiados

1 limão siciliano (Suco e raspas da casca)

Sal, azeite de oliva e crótons a gosto

PREPARO

Cozinhe o macarrão no ponto ao dente, esfrie em água corrente fria para que pare o cozimento. Grelhe os tomatinhos cortados ao meio em frigideira com um filete de azeite. Refogue o bacalhau que já foi demolhado por doze horas, junto com os demais ingredientes até que o bacalhau comece a desfiar-se naturalmente. Junte e misture tudo frio e sirva a salada acompanhada dos crótons.

INGREDIENTES DOS OVOS DE CHOCOLATE

PARA AS CASCAS

500 gr. De chocolate meio amargo

PREPARO

Derreta o chocolate, distribua em quatro formas de ovos de 250 g, espere endurecer e desenforme.

PARA O RECHEIO CROCANTE

200gs. De chocolate meio amargo

100 gr. De chocolate branco

½ xícara de chá de cramberry seca

½ xícara de chá de damasco seco

½ xícara de chá de nozes quebradas

½ xícara de chá de castanha do Pará quebradas

½ xícara de chá de amêndoas torradas quebradas

½ xícara de chá de pistache sem casca quebradas

½ xícara de chá de uvas passas

PREPARO

Misture os ingredientes secos. Derreta os chocolates em separado, esparrame cada um sobre papel manteiga cubra com a mistura de castanhas e frutas secas, espere esfriar e quebre em pedaços generosos

PARA O RECHEIO GANACHE

300 gr. De chocolate meio amargo

200 ml de creme de leite (caixinha)

4 colheres de sopa de licor de sua preferência

PREPARO

Aqueça o creme de leite sem deixar ferver, retire do fogo, misture o chocolate manualmente até derreter e junte o licor misturando até incorporar.

MONTAGEM

Monte os ovos começando pelo ganache no fundo de uma metade e distribuindo pedaços crocantes de chocolate branco e meio amargo de forma aleatória. Sirva uma metade recheada para cada pessoa.

