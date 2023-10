Sanduíche de frango assado com repolho & Salada de frutas assada

INGREDIENTES DO SANDUÍCHE

3 xícaras de chá de frango assado desfiado

2 cebolas roxas fatiadas

½ xícara de chá de salsão picado

1 pacote de pão de forma integral ou outro de sua preferência

Sal, azeite de oliva, salsinha e suco de limão a gosto

PREPARO

Misture bem os ingredientes e monte os sanduíches com o recheio mais a salada e se quiser pode guardar em geladeira. Dura até três dias se estiver bem fechado com plástico filme.

INGREDIENTES DA SALADA DE REPOLHO

4 xícaras de chá de repolho fatiado fino

1 xícara de chá de queijo prato ralado grosso

Sal, salsinha, tomate e maionese a gosto

PREPARO

É só juntar os ingredientes e misturar bem.

INGREDIENTES DA SALADA DE FRUTAS

2 xícaras de chá de morangos picados

1 pera picada

1 ameixa fresca picada

3 laranjas somente os gomos

½ xícara de chá de açúcar refinado

3 xícaras de chá de manga picada

INGREDIENTES DA FAROFA

1 ½ xícara de chá de farinha de trigo

100 g. de manteiga ou margarina gelada

1 xícara de chá de açúcar mascavo

2 xícaras de chá de sucrilhos

PREPARO

Passe farinha, manteiga e açúcar mascavo levemente no processador e misture manualmente o sucrilhos. Distribua os ingredientes da salada, já misturados, em uma assadeira refratária, cubra com a farofa e leve ao forno até que a farofa doure sem queimar e sirva quente acompanhado de sorvete de creme. É quase uma festa!!!

