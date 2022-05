Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SANDUÍCHE DE LAGARTO COM ALCAPARRAS & ALMOFADAS FOLHADAS COM FIGO SECO

INGREDIENTES DO SANDUÍCHE

1kg. de lagarto bovino

3 bengalas de pão ciabatta

1 xícara de chá de alcaparras

1 xícara de chá de azeite de oliva

1 cebola fatiada

1 xícara de chá de salsão picado

2 pimentões tostados fatiados

Sal a gosto

PREPARO

Cozinhe o lagarto somente em água até o ponto de cortar sem desmanchar, fatie o mais fino que conseguir, misture todos os demais ingredientes, menos o pão e cubra o lagarto fatiado com essa mistura.

Aqueça no forno o pão já cortado ao meio, regado com azeite, monte os sanduíches com a carne, fatias de tomate fresco e alface e sirva.

INGREDIENTES DAS ALMOFADAS FOLHADAS

100 gr. de figos turcos (secos)

12 retângulos de massa folhada

1 xícara de chá de mel

1 xícara de chá de água

PREPARO

Asse os retângulos de massa folhada no tamanho de canapés.

Cubra os figos com água e deixe reidratar de um dia para o outro e cozinhe com mel até amaciar bem.

Faça um pequeno buraco com o dedo no centro de cada almofada e preencha com o figo cozido.