Secretaria de Esportes faz segunda chamada para projetos

Alice Dionisio

A Comissão Municipal de Incentivo ao Esporte, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Edital LMIE nº 011/2022, para execução no ano de 2023, tornou público o resultado da segunda chamada dos projetos apresentados no respectivo processo de análise, conforme previsão de recursos financeiros ainda disponibilizados.

A lista está disponível no Diário Oficial do Município, que pode ser acessado no link https://bit.ly/3Zmdfh8. O documento possui ainda a instrução normativa para prestação de contas financeira que estabelece normas de execução de projetos esportivos de forma remota ou de forma presencial, regulamenta os procedimentos sobre apresentação de documentos, prestação de contas, relatório de execução e divulgação de empreendedor, pessoa física ou jurídica, dos recursos concedidos por intermédio de incentivos fiscais para a realização de projetos esportivos no Município de Poços de Caldas no ano de 2023.

Todo e qualquer documento de solicitação, apresentação, prestação de contas, relatórios bimestrais, ou qualquer outro pertinente a execução do projeto, deverão ser protocolados junto a recepção da

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, situada à Rua São José, 345, Jardim Contry Club, ou em caso de não presencial, poderá enviar via e-mail para o endereço eletrônico projetosesportivos.smelpc@gmail.com, desde que os documentos estejam devidamente assinados e datados, para apreciação e aprovação da CMIE 2021/2023.

Mais informações: 3697-2082.