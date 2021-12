Simulado de emergência no bairro Kennedy II será realizado nesta sexta (03)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Acontecerá no bairro Jardim Kennedy II, na sexta-feira (03), um simulado de emergência. O trabalho consistirá na verificação real da implementação e operacionalização das definições discutidas durante o simulado de escritório, realizado na sede da DME, na semana passada. Como é apenas um simulado diante de uma hipotética situação de emergência, a expectativa é causar o menor impacto possível.

Durante essa semana, foram recolocadas as placas de sinalização de rotas de fuga e pontos de encontro no bairro, que haviam sido alvos de ações de vandalismo anteriormente. Também, foi disponibilizado um folder, contendo um guia básico para a população, entregue nas residências, pontos comerciais, PSF (Programa Saúde da Família), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CEI (Centro Educacional Infantil), existentes no local.

Lembrando que a população do bairro foi previamente cadastrada, tem conhecimento do plano e está convidada a participar, para entender melhor as medidas de prevenção adotadas.

Para a realização do simulado, haverá um carro de som informando sobre a atividade em curso. As vias de acesso ao bairro serão bloqueadas e todas as instituições envolvidas estarão presentes: Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) e Alcoa.