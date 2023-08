Sistema de senha eletrônica é implantado na UPA

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria de Saúde tem buscado ferramentas tecnológicas para facilitar o atendimento dos pacientes nas unidades de saúde. Na última sexta-feira, 18, foi instalado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), um sistema de senha eletrônica que vai agilizar a assistência às pessoas que passarão por consultas e exames.

As senhas serão geradas primeiramente na entrada da unidade, para que a pessoa seja chamada na recepção, e após inserir os dados no sistema, o nome da pessoa aparecerá no painel para passar pela triagem. Já na segunda sala, o paciente será chamado para se dirigir ao consultório onde vai ser atendido.

De acordo com a diretora da unidade Michelle Bertozzi, a medida tem como objetivo otimizar o atendimento considerando a alta demanda da unidade, onde passam diariamente cerca de 700 pacientes. “O atendimento será mais acolhedor e humanizado uma vez que os pacientes serão acionados através do sistema que indicará o momento do atendimento” afirmou a diretora.

Foram adquiridos totem para retirada de senha pelo usuário, impressora térmica para geração das senhas, cabos, conexões e suportes, além de três televisões para as chamadas e software para gerenciamento. O secretário de saúde Thiago Mariano destaca que a gestão tem avançado na saúde e segue em busca de melhorias para o setor. “Estamos na busca incessante de recursos para que possamos sempre ter melhorias, com condições de estruturas para os servidores e moradores de Poços e região.”