Sobrecoxa com laranja e cogumelo & Bolo de chocolate com tâmaras e morango

INGREDIENTES DO FRANGO

6 sobrecoxas de frango

2 xícaras de chá de suco de laranja

1 colher de sopa de alho em pó

1 colher de sopa de cebola em pó

1 colher de sopa de ervas finas

3 colheres de sopa de shoyu

Sal a gosto

INGREDIENTES DO MOLHO

200g. de cogumelos frescos

2 tomates picados

1 cebola picada

Sal salsinha e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Misture os temperos ao suco de laranja e deixe o frango marinar nessa mistura por seis hora. Sele cada sobrecoxa dos dois lados em frigideira untada com óleo e leve ao forno para terminar o cozimento. Refogue os cogumelos fatiados na mesma frigideira junte refogando o tomate e cebola picados e corrija o sal. Sirva o frango acompanhado de arroz branco e o molho de cogumelos.

INGREDIENTES DO BOLO

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 ½ xícaras de chá de açúcar refinado

½ xícara de chá de chocolate em pó

½ xícara de chá de óleo vegetal

½ xícara de chá de leite

4 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

PREPARO

Bata as claras em ponto de neve. Bata o bolo normalmente deixando para o final o fermento. Misture as claras batidas na massa e asse em forno médio. Abra o bolo na horizontal em três camadas coloque os recheios de tâmaras e cubra com a calda de morango.

PARA CALDA DE MORANGO

2 xícaras de chá de morangos picados

1 ½ xícara de chá de suco de laranja

1 ½ xícara de chá de açúcar refinado

PREPARO

Passe pelo processador e cozinhe até engrossar.

PARA O RECHEIO DE TÂMARAS

150g. de tâmaras picadas

1 xícara de chá de água

1 ½ xícara de chá de suco de laranja

1 ½ xícaras de açúcar

PREPARO

Misture as tâmaras com a água e deixe marinar por seis horas, passe pelo processador, junte o açúcar e o suco e cozinhe até obter uma calda espessa.

