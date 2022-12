Sobrecoxa de frango com mostarda & Torta de Legumes & Taça de morango com chantily

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SOBRECOXA DE FRANGO COM MOSTARDA EM GRÃOS & TORTA DE LEGUMES & TAÇA DE MORANGO COM CHANTILLY

INGREDIENTES DAS COXAS DE FRANGO

4 sobrecoxas de frango

1 colher de sopa de cebola em pó

1 colher de sopa de alho em pó

1 colher de sopa de páprica picante

1 colher de sopa de pimenta do reino moída

½ xícara de chá de shoyu

1 colher de sopa de sementes de mostarda

1 xícara de chá de suco de laranja

Sal e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Tempere o frango com sal, shoyu, cebola, alho e páprica, tudo em pó e sele em frigideira untada com óleo, distribua em uma assadeira, cubra com papel alumínio e leve ao forno para terminar o cozimento. Limpe o fundo da frigideira com suco de laranja, prepare sobre ele um molho com cebola, tomate picados, semente de mostarda e sal. Sirva o frango regado com o molho acompanhado da torta de legumes.

INGREDIENTES DA TORTA DE LEGUMES

1 xícara de chá de abobrinhas picadas

½ xícara de chá de cenoura picada

½ xícara de chá de vagem picada

1 cebola tamanho médio picada

1 tomate picado

½ xícara de salsão picado

1 xícara de chá de creme de leite fresco

8 ovos inteiros

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta do reino moída e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Refogue os legumes em azeite até amaciarem, bata os ovos, misture com o creme de leite, junte aos legumes e leve ao forno para assar e dourar salpicado com o parmesão ralado.

INGREDIENTES DAS TAÇAS DE MORANGO

2 xícara de chá de creme de leite fresco

1 xícara de chá de geleia de morango

2 xícaras de chá de suspiros

100 g. de chocolate meio amargo picado

1 colher rasa de sopa de café solúvel

Sal a gosto

PREPARO

Bata 1 xícara de creme de leite até o ponto de chantilly. Aqueça outra xícara de creme de leite sem deixar ferver e derreta nele o chocolate misturando bem e junte o café solúvel. Sirva as taças intercalando os ingredientes!