SOBRECOXA E COXA COM VINHO E ALCAPARRA &

BOLO DE CHOCOLATE COM MORANGO E AMÊNDOAS

INGREDIENTES DO FRANGO

4 conjuntos de coxa e sobrecoxa de frango

1 xícara de chá de vinho branco seco

1 colher de sopa de alho em pó

1 colher de sopa de cebola em pó

1 colher de sopa de chimichurri

PREPARO

Tempere o frango com os temperos em pó, banhe com vinho branco e leve ao forno para assar com as peles para cima.

INGREDIENTES DO MOLHO

1 xicara de chá de vinho branco seco

1 tomate maduro picado

1 ½ xícara de chá de pimentão em cubos

1 cebola grande picada

2 dentes de alho picados

½ xícara de chá de alcaparras

½ xícara de chá de champignon

Sal e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Refogue os legumes em sal e óleo até amaciarem, junte alcaparras, champignon e entre com vinho branco para desgrudar o fundo da panela.

Sirva o frango coberto com o molho acompanhado de arroz com cebola queimada.

INGREDIENTES DO BOLO

1 bolo de chocolate ou de outro sabor preferido

1 ½ xícaras de suco de laranja

1 xícara de açúcar cristal

3 xícaras de morangos

PREPARO

Ferva o suco de laranja com açúcar até dissolver, junte os morangos e deixe ,

esfriar.

INGREDIENTES DA COBERTURA

200gr. de chocolate meio amargo em barras picado

1 xícara de creme de leite (200 ml)

50gr. de amêndoas torradas e salgadas

MONTAGEM

Aqueça o creme de leite, sem ferver e misture o chocolate até derreter e obter um creme (ganache). Abra o bolo na horizontal, regue com Parte da calda de laranja, recheie com o ganache, distribua cobertura por cima, arrume os morangos e esparrame as amêndoas.